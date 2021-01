Karl Schillingers Konzept einer veganen Gastrokette ist inzwischen sehr erfolgreich, mit insgesamt neun Restaurants in Österreich, der Schweiz und Deutschland. Aber Corona setzt auch ihm zu.

Während Schillingers Gasthaus in Großmugl inzwischen endgültig Geschichte ist – es wurde nämlich zwischenzeitlich zum Wohnhaus umfunktioniert –, expandiert er mit seiner veganen Burgerkette mit dem Namen „Swing Kitchen“ immer weiter. Sechs Restaurants gibt es in Österreich, zwei in Berlin und eines in Bern. In Planung befinden sich je ein Lokal in Innsbruck und in Zürich. Teilweise betreibt er die Restaurants selbst, teilweise sind es Franchisebetriebe.

Wäre da nicht Corona, könnte Schillinger rundum sehr zufrieden sein. Er äußert sich verhalten: „Die Situation nervt uns sehr. Die beiden Gaststätten in Berlin haben wir geschlossen, weil sie in stark touristisch geprägten Bezirken liegen, da ist zur Zeit nichts zu holen. Aber in allen anderen Restaurants haben wir uns auf Abholservice eingestellt. Das läuft sehr zufriedenstellend.“ Man musste niemanden kündigen, überschüssige Arbeitskräfte wurden zur Kurzarbeit angemeldet, auch in Berlin, da die Deutsche Regierung bis zu 100 Prozent Kurzarbeit unterstützt, erzählt er. Insgesamt beschäftigte er vor der Krise 240 Mitarbeiter.

In Österreich und Deutschland bekommt er teilweisen Umsatzersatz. „Damit kommen wir halbwegs über die Runden. In Berlin konnten wir uns außerdem auf eine reduzierte Miete einigen.“ Den Optimismus hat er aber nicht verloren; immerhin ist er dabei, neue Produkte für seine Kette zu entwickeln, darunter einen veganen „Speck“ für seine Burger.