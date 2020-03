Material, Zeit und jede Menge Geld: All das steckt in dem unscheinbaren Sandhügel, der sich auf dem Deponiegelände am Fuchsenbühel erhebt. Die Stadt hat die Aufgabe, die ehemalige Restmülldeponie abzudecken und abzudichten. Bereits 2018 wurden die ersten Schritte dafür gesetzt. Nun, zwei Jahre später, wurde der Restmüllberg profiliert und ist unter einer Folie und einem sandigen Belag verschwunden. Und schon bald soll sich eine Trockenwiese über den großen Hügel ziehen.

„Wir sind jetzt in der Finalisierungsphase“, erklärt Grünen- Umweltgemeinderat Dietmar Pfeiler. Für ihn war die Deponieabdeckung das erste große Projekt in seiner neuen Funktion als Stadtrat. Insgesamt 3,27 Millionen Euro wurden für die Arbeiten in die Hand genommen, seit Jahren laufen dafür Kredite. „Die unterste Schicht ist eine Asphaltdecke“, schildert Pfeiler. Ganz klar, denn im Kern des Hügels entstehen kleine Mengen an kontaminierten Abwässern, die bald in einem eigens dafür gebauten Becken gesammelt werden. „Da gibt es sehr strenge Richtlinien“, weiß Pfeiler. Von außen, also durch die Folierung, darf kein Wasser dringen. Daher wurde der magere Boden der Fischwanderhilfe als Wasserausgleichsschicht auf den Berg aufgetragen, die bald ausgesäte Trockenwiese schlägt keine tiefen Wurzeln. Und mittels Drainage werden jene Gewässer gesammelt, die am Hügel abfließen.

Wo ein Zersetzungsprozess stattfindet, entwickeln sich auch Gase; dementsprechend wurden Auslässe in den Berg integriert. Ansonsten lässt aber bald nichts mehr vermuten, dass der Hügel einst ein Müllberg war. „Wir werden eine Magerwiese anbauen“, so Pfeiler. Und diese muss natürlich auch gepflegt werden. „Die Nachsorge und die Dokumentation der Entwicklungen sind bei diesem Projekt ein großer Punkt. Sie werden uns noch über Jahrzehnte beschäftigen“, ist Pfeiler bewusst.

Dabei will die Stadt auf besondere Helfer setzen: Anstatt Maschinen sollen die kleinen Schafe eines Landwirts aus der Re gion für die Maht sorgen. „Auf der Donauinsel werden bereits Schafe eingesetzt, und auf der Deponie am Wiener Rautenweg grasen Ziegen“, weiß Stadtamtsdirektorin Maria-Andrea Riedler, die die zündende Idee dazu hatte. Noch müssen Kostenvergleiche angestellt werden, doch sowohl Pfeiler als auch ÖVP-Bürgermeisterin Andrea Völkl sind große Fans des Vorhabens. „Das wäre eine schöne und umweltfreundliche Alternative!“, hofft Völkl auf eine Umsetzung.

Für die Beweidung des Deponiehügels wäre eine kleine, geländegängige Schafart vorgesehen. Sie könnte das ganze Jahr auf dem drei Hektar großen Areal leben, ohne den Hügel zu beschädigen. „Natürlich müssten wir auch eine entsprechende Infrastruktur für die Tiere schaffen“, weiß Völkl. Riedler ist überzeugt, dass die Schafe auch den Stockerauern gefallen würden. „Ich stamme selbst aus einer Bauernfamilie, wir hatten auch Schafe. Ich finde, das wäre doch ein charmantes Projekt für Familien.“