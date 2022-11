Bildung fördern: Verein ist für die Zukunft gerüstet

Bei der Generalversammlung des Vereins der Freunde des Bildungshauses Schloss Großrußbach wurden die Weichen für die Zukunft gestellt. Einstimmig wurden das neue Leitbild, die neuen Statuten und die neuen Mitglieder im Vorstand bestätigt.

Dieter Gruschina, der neue Eigentümer des Schlosses, erläuterte seine Zukunftspläne für das Areal. Wie berichtet, hat er das Gebäude im Frühjahr von der Erzdiözese Wien gekauft. Er bekräftigte seinen Wunsch, weiterhin mit dem Verein, der Gemeinde und der Bildungsakademie Weinviertel zusammenarbeiten zu wollen.

Demnächst sollen auch große Investoren mit dabei sein, dann können die Renovierungsarbeiten und der Neubau des Gästehauses in die nächste Phase gehen. Man stehe knapp vor dem Abschluss der Verträge, so Gruschina. Bereits fertig ist die Schlossfassade, am Innenhof wird gerade gearbeitet.

Obmann Fritz Macher bedankte sich bei Kassier Karl Berthold für die 20-jährige Tätigkeit im Förderverein. Franz Neustifter wurde zum neuen Kassier gewählt. Prälat Matthias Roch tritt mit 80 nun auch in die zweite Reihe, er wird aber die Kapelle im Schloss noch als Rektor betreuen, so lange es gesundheitlich möglich ist.

Der Verein, der jetzt neu „Verein der Freunde der Erwachsenenbildung im Weinviertel“ heißt, hat sich große Ziele gesetzt. Die Kapelle, die Bücherei, der Bücherbus und das Gartenlabyrinth sollen im Schloss Großrußbach weiterhin betreut werden. Darüber hinaus soll es bald wieder Vereinsreisen und regelmäßige Veranstaltungen geben.

