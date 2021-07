Die Öffentliche Bücherei der Bildungsakademie Weinviertel der Erzdiözese Wien lud zu einem Treffen der Bücherbusgemeinden ein. Die Gemeinden waren zahlreich vertreten, Direktor Franz Knittelfelder freute sich über das rege Interesse. Die Teilnehmer diskutierten mit der Büchereileitung einen neuen Routenvorschlag für das Medienmobil.

Veränderungen soll es vorwiegend bei den vierzehntägigen Stationen geben, diese sollen in wöchentliche Stationen umgewandelt werden. Beispiele dafür wären Würnitz und Rückersdorf. Die Station in Niederleis soll schon am früheren Nachmittag stattfinden.

In Würnitz wird außerdem eine Kooperation mit dem Sozialzentrum „Servus“ angestrebt. Gemeinsame regelmäßige Aktionstage unter Mitwirkung ehrenamtlicher Helfer sind in Planung. Ganz neu dazukommen soll die Gemeinde Leitzersdorf, Bürgermeisterin Sabine Hopf ist an einer eigenen Station im Ort interessiert, angepeilt wird der Freitagnachmittag.

Elf Stationen in sieben Gemeinden

Derzeit werden elf Stationen in sieben Gemeinden in der Region rund um Großrußbach angefahren. „Circa 1.200 Me dien kommen mit dem Bus regelmäßig in die Ortschaften und können dort ausgeborgt werden, natürlich kann auch online oder telefonisch vorbestellt werden“, erklärt Anita Zach, die mit Bücherei-Leiterin Martina Widy abwechselnd mit dem Bus zu den Stationen fährt. Die Hauptzielgruppe sind junge Familien mit Kindern – im Bücherbus gibt es auch viele Bilderbücher, Erstlese-Angebote und Spiele.

Für Erwachsene findet sich die aktuelle Bestsellerliste ebenso wie ein breites Angebot an Belletristik. Vom Kochbuch bis zum Krimi, vom Gartenbuch bis zum theologischen Lexikon bieten die Bücherei und der Bücherbus eine breite Auswahl. Der Bus feierte unlängst das 40-Jahr-Jubiläum, die NÖN berichtete natürlich.

Zum Treffen der Bücherbusgemeinden gekommen waren die Bürgermeister Norbert Hendler (Harmannsdorf), Sabine Hopf (Leitzersdorf) und Leopold Rötzer (Niederleis) sowie die Gemeinderätinnen Regina Pelz (Hagenbrunn), Andrea Gepp (Kreuzstetten) und Andrea Hohenecker (Leobendorf).