Pfarrgarten wird zum neuen Treffpunkt

Der Pfarrgarten in Großrußbach wird umgestaltet, er soll zu einem sogenannten Paradiesgarten werden. Die NÖN klärt auf, was dahintersteckt: Gemeinsam mit dem diözesanen Umweltbüro führt KLAR! 10vorWien die Aktion „Natur im Pfarrgarten – Pfarrgärten klimafit und nachhaltig gestalten“ durch. In Kooperation mit „Natur im Garten“ wurde das Angebot eines Gartenchecks mit nachfolgender Beratung entwickelt.

Der Trinkbrunnen wurde bereits errichtet. Foto: privat

Zum Start des Projekts trafen sich alle teilnehmenden Akteure im Großrußbacher Pfarrgarten, um die Pläne einzusehen und die nächsten Schritten abzustimmen. Federführend dabei ist Pfarrgemeinderätin Marianne Schmidt, die Details verrät, was gebaut werden soll: „Es ist eine Sitzgelegenheit in Form eines Rundells aus Stein geplant. Wir überlegen, das als Projekt aufzuziehen und für Interessierte einen Kurs mit einem Profi anzubieten.“ Die Steine dafür sind bereits vorhanden und liegen am Bauhof bereit. Die Umsetzung soll aber erst im kommenden Jahr erfolgen.

„Ideen haben wir genug“

Weiters soll es eine Blumenwiese geben, die schon im Herbst fertiggestellt sein soll, ein dazugehöriger neuer Trinkbrunnen wurde bereits errichtet. „Auf der Wiese soll es viele Kräuter geben und es soll ein Paradies für Tiere wie zum Beispiel Schmetterlinge geschaffen werden, deshalb auch der Name“, erklärt Schmidt und ergänzt lachend: „Ideen haben wir genug.“ Grundsätzlich will man den Garten vor allem auch für junge Menschen attraktiver machen, außerdem sollen dort künftig vermehrt diverse Veranstaltungen abgehalten werden können, erzählt Schmidt.

Ziel der Aktion ist es, aus den Pfarrgärten der Region Naturgärten zu machen, wo sich grundsätzliche Pflegekriterien mit lebendigen Naturgartenelementen und einigen wichtigen Aspekten in der Bewirtschaftung und im Nutzgarten verbinden. Die Besonderheit der Pfarrgärten soll dabei verstärkt und die Vielfalt aufgezeigt werden. Ebenso soll diese Aktion dazu dienen, über die Pfarrgärten auch für die privaten Gärten Wissen zu klimaresistenten Pflanzen und deren Pflege zu vermitteln.