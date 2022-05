Prälat Matthias Roch: Der "Papst vom Weinviertel" ist 80

Werbung

Matthias Roch war in Weinsteig geboren und aufgewachsen, Kaplan in Göllersdorf, Seelsorger im Gymnasium Hollabrunn, 19 Jahre lang war er Pfarrer von Hadersdorf am Kamp, dann sechs Jahre Pfarrer von Stockerau. Von 1997 bis 2012 war Roch Bischofsvikar im Vikariat Unter dem Manhartsberg, heute ist er noch Seelsorger in Großrußbach.

Sein Nachfolger als Bischofsvikar, Weihbischof Stephan Turnovszky, hielt eine Vesper für den Jubilar und dankte Roch für die damalige Übergabe und die geleistete Arbeit. Landtagspräsident Karl Wilfing, Bürgermeister Josef Zimmermann, der Vikariatsrat, die Landsknechte und die Pfarre Hadersdorf würdigten den echten Weinviertler Geistlichen.

"Ihr hab's anzaht, alles ist gut gegangen"

Matthias Roch hat viele Initiativen gesetzt, das Bildungshaus Großrußbach, Jakobsweg und Pilgerweg sind sein Metier: „Gemeinsam unterwegs sein“ – das hat er auch gemacht.

Er weiß auch, dass er überall volle Unterstützung erfahren hat: „Manchmal hab ich mich gefürchtet, aber ihr habt’s anzaht und durch euer Engagement ist alles gut gegangen“, sagt der Prälat, der momentan sein neuestes Projekt, das kleine Museum in der Wallfahrtskirche Karnabrunn, betreut: „Da arbeiten viele Männer mit Herz, das wird auch wieder was“, freut er sich schon jetzt.

Bei einem Buffet vom Siebenhirtnerhof und Wein aus Hadersdorf wurde der Geburtstag im Festsaal des Schlosses gefeiert. Auch der neue Besitzer Dieter Gruschina kam mit seiner Gattin und gratulierte dem 80-jährigen „Papst vom Weinviertel“.

