Schloss wechselt Eigentümer

Die Erzdiözese Wien verkauft das Schloss Großrußbach, in dem bis 2021 ihr Bildungshaus im Weinviertel untergebracht war, an die Firma Gruschina Transport- und Vermietungs GmbH. Die Liegenschaft soll teils für die Unternehmensleitung, teils als Unterkunft für qualifizierte Mitarbeiter genutzt werden. Benutzbar bleiben im Schloss wie bisher die Veranstaltungsräume samt Übernachtungsmöglichkeiten und Gastronomie, die Bücherei mit Bücherbus, das Vikariatsbüro und die Kapelle, ebenso der öffentliche Zugang zum Schlosspark. Auch die ansässigen Vereine behalten ihren Sitz im Schloss.

Als „Win-Win-Win-Situation für alle Beteiligten“ bezeichnet der zuständige Bischofsvikar für das Vikariat Nord, Weihbischof Stephan Turnovszky, den Verkauf. Wegen steigender Erhaltungskosten und anstehender Renovierungen in zweistelliger Millionenhöhe in dem unter Denkmalschutz stehenden Gebäude hatte der Wirtschaftsrat der Erzdiözese dafür plädiert, den Betrieb des Bildungshauses zu beenden, die Erwachsenenbildung im Weinviertel von Gaweinstal aus an verschiedenen Standorten weiterzuführen und die Immobilie zu verkaufen. „Nach unangenehmen Jahren der Ungewissheit liegt nun eine vielversprechende Lösung für die Zukunft des Schlosses Großrußbach vor", ist Turnovsky überzeugt.

Das Vikariat wird weiterhin einen Standort für Besprechungen und Veranstaltungen am gewohnten Ort haben, auch die Kapelle bleibt benutzbar. Die Bildungsakademie und der Jakobsweg Weinviertel werden berücksichtigt, und der Verein der Freunde und Förderer hat die Möglichkeit, sich weiterhin für den Standort zu engagieren.

Käufer Dieter Gruschina hat große Pläne mit der Liegenschaft: „Unser Konzept ist auf eine nachhaltige Entwicklung der Region ausgerichtet. Es war uns während des ganzen Prozesses ein großes Anliegen, dass alle Stakeholder mit der Lösung zufrieden sind und das Schloss auch in Zukunft für Pilger, Gäste, Vereine und Seminarteilnehmer ein Fixpunkt in der Region bleiben kann.“ Im erneuerten Gästetrakt ist auch ein Gastronomiebetrieb geplant.

Erfreut ist auch Franz Knittelfelder, Direktor der Bildungsakademie Weinviertel: „Ich freue mich, dass es mit dem neuen Betreiber eine gute Kooperation für die Erwachsenenbildung im Weinviertel geben wird." Es ist geplant, am Standort Großrußbach vorrangig mehrtägige Kurse mit Übernachtungsmöglichkeit anzubieten. Großrußbachs Bürgermeister, Josef Zimmermann, war in den Prozess von Anfang an eingebunden und ist mit dem Ergebnis zufrieden: „Wir sind für die Zukunft, die Entwicklung des Schlosses betreffend, sehr optimistisch." Vor allem, dass das Areal weiterhin für die Allgemeinheit zugänglich und auch Veranstaltungen im Festsaal möglich sein, sieht er positiv.

Mit den wichtigsten Arbeiten am Gebäude soll laut Auskunft des neuen Eigentümers rasch begonnen werden. Unter anderem wird das Schloss wie schon länger geplant künftig durch das gegenüberliegende Nahheizwerk der Gemeinde versorgt werden.

Fritz Macher, Obmann des Vereins der Freunde und Förderer: „Seit bald 20 Jahren unterstützt der „Verein der Freunde und Förderer“ die regionale Bildungsarbeit im Weinviertel am Standort Schloss Großrußbach. Wir sind in Gesprächen mit dem zukünftigen Eigentümer und der Bildungsakademie Weinviertel zur Überzeugung gekommen, dass es für das Schloss nun eine gute Lösung für alle gibt, und wir sind froh, dass unser Verein seinen Sitz im Schloss behalten kann. Es ist uns ein Herzensanliegen, Ausbildungsaktivitäten am Standort Großrußbach weiterhin fördern zu können.“

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren