Wie die NÖN bereits berichtete, plant die Erzdiözese Wien, das Bildungshaus zukünftig in den Bereichen Beherbergung und Erwachsenenbildung getrennt zu führen. Der Beherbergungsbetrieb soll zu einem wirtschaftlich eigenständigen Bildungshotel weiterentwickelt werden. Bis dato waren Beherbergungs-, Veranstaltungs-, und Bildungsbetrieb in einer Hand.

Mehrere Monate sind nun nach der Bekanntgabe der Erzdiözese zu den Zukunftsplänen rund um das Bildungshaus vergangen. Die NÖN informierte sich jetzt bei den Verantwortlichen über den Status quo. Vonseiten des Pressesprechers der Erzdiözese Wien hieß es: „Derzeit laufen Vorgespräche mit möglichen Partnern für den Betrieb eines Seminarhotels. Die Gespräche stimmen uns optimistisch, wir rechnen aber nicht damit, schon heuer eine fixe Partnerschaft eingehen zu können“, so Michael Prüller.

„Kommende Woche tagt der Wirtschaftsrat, vielleicht gibt es hier schon eine Richtungsentscheidung“, so Bildungshausdirektor Franz Knittelfelder. Auch die ehemalige Obfrau des Vereins der Freunde und Förderer des Bildungshauses Cecilia Kaltenböck gibt sich hoffnungsvoll: Der Verein sei nach wie vor bemüht, das Bildungshaus zu erhalten. Mit dem neuen Obmann Friedrich Macher habe man einen Nachfolger gefunden, der bereits seit Langem im Verein integriert und ein Experte im Wirtschaftsbereich sei. „Jetzt soll ein Mann das in die Hand nehmen“, so Kaltenböck.

„Es muss ein Betreiber gefunden werden, der bereit ist zu investieren und die Konditionen akzeptiert“, sieht es Macher realistisch. „Bis ein passender Partner gefunden ist, heißt es im Bildungshaus ‚Business as usual‘“, so Knittelfelder. „Wir sind nach wie vor ein starker Player in der Region.“ Bis Ende 2020 herrscht ganz normaler Bildungsbetrieb. Das Programm für das kommende Jahr steht bereits.