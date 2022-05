Tag der Musikschulen: „Unsere Arbeit soll gesehen und gehört werden"

Werbung

Der Musikschulverband Weinviertel-Mitte besteht aus den fünf Gemeinden Ernstbrunn, Großrußbach, Großmugl, Niederleis und Harmannsdorf. Zum Tag der Musikschulen präsentierte sich die Musikschule ordentlich: Bei elf Auftritten in allen Mitgliedsgemeinden zeigten die Musikschüler ihr Können, erzeugten gute Stimmung und ernteten viel Applaus von den Zuhörern.

„Wir gehen zu den Leuten, dass unsere Arbeit auch gesehen und gehört wird“, erklärte Musikschuldirektor Erich Steinkogler.

„Während der Pandemie waren die Auftritte von Gruppen eh kaum möglich“, so Steinkogler weiter, der jetzt in die Offensive geht und am 13. Mai zu einem Schnuppertag in allen Gemeinden des Musikschulverbandes einlädt: „Interessierte und talentierte Kinder sollen sehen, wie schön es ist, Musik zu machen“.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.