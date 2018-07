Schon im Jahr 2000, unter Altbürgermeister Johann Mantler, erfolgte der Spartenstich zum Sportzentrum. Damals war klar, dass dieses um einen neuen Fußballplatz, einen Tenniscourt, ein Beachvolleyballcenter und eine Flutlichtanlage erweitert werden sollte. Im April 2000 starteten die Bauarbeiten, im Juli 2002 wurde der neue Fußballplatz feierlich eröffnet. Sein erstes Meisterschaftsspiel konnten der USVG Großrußbach damals bereits auf der neuen Anlage spielen.

In den darauffolgenden Jahren wurde das Sportzentrum auch noch um ein Vereinshaus beim Beachvolleyballplatz, einen Tennisplatz, zwei Fußballtrainingsfelder, einen Funcourt und ein Dorfbiotop ergänzt. Nach jahrzehntelanger Arbeit geht es nun in die Finalisierungsphase: Über den Sommer soll noch ein Weg für Radfahrer und Skater asphaltiert und hergerichtet, eine Eisstockbahn errichtet und ein Obstgarten oberhalb von Tennisplatz und Fußballtrainingsplatz angelegt werden. Für den Bau des Funcourts und der Tennisanlage hat die Gemeinde in dieser Legislaturperiode 300.000 Euro ausgegeben. „Vieles ist von den Vereinen in Eigenleistung gemacht worden“, lobt VP-Bürgermeister Josef Zimmermann das Engagement der Freiwilligen.

Finanziell unterstützt wurde die Gemeinde vor allem vom Dorferneuerungsverein, dem Land NÖ, der Sportunion und dem Investitionsprogramm des ehemaligen Finanzministers Hans Jörg Schelling.