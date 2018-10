Tausend Fußballspiele in sechs Jahren – das ist die beeindruckende Bilanz des 25-jährigen Alexander Matzka. Er zählt zu den sogenannten „Groundhoppern“: Darunter versteht man Fans, die so viele Fußballplätze und Stadien wie möglich besuchen, also „sammeln“.

„Die Tausend zu schaffen, war schon lange mein größter Wunsch. Das ist einfach eine super Sache, die mich stolz macht.“

Von all seine Touren, die ihn quer durch Europa führten, kann sich jeder Interessierte ein Bild machen: Matzka präsentiert zu jedem Spiel einen Bericht (mit Bildern und teilweise auch Videos) auf seiner Homepage www.amatzka.at.

Wie die NÖN vor einem Jahr berichtete, hatte der Hausleitner bis dahin 832 Spiele besucht. Sein Ziel, die Tausend vollzumachen, setzte er schneller um, als gedacht. Seit fünf Jahren und neun Monaten tourt er von Platz zu Platz, der Meilenstein ist aber etwas ganz Besonderes, wie er betont: „Die Tausend zu schaffen, war schon lange mein größter Wunsch. Das ist einfach eine super Sache, die mich stolz macht.“ Als Jubiläumsmatch wählte Matzka das Heimspiel des SC Katzelsdorf (Bezirk Wiener Neustadt Land). Das hatte einen einfachen Grund: Damit komplettierte er die Vereine der Gebietsliga Süd/Südost.

22 Länder besucht

Gedanken ans Aufhören verschwendet Matzka keine Sekunde, er definiert schon neue Ziele: „Ich möchte mehr Länderpunkte sammeln, da habe ich noch Nachholbedarf.“ Für jedes Land, das man im Zug des „Groundhoppings“ besucht, erhält man einen Punkt, erläutert er. 22 Länder stehen derzeit auf seiner Habenseite, das soll mehr werden. Drei bis vier Länderpunkte jährlich plant er ein.

Finanziell profitiert Matzka von Billigflügen, er erzählt von seinem Ausflug nach Belgien Anfang des Jahres: „Wir haben für die Flugtickets weniger gezahlt als für das Mietauto. Das ist natürlich perfekt, wenn man für den Fußball quer durch Europa reisen muss“, lacht er.