Korneuburger Schaumann-Park soll seinem Namen gerecht werden

Er nennt sich Park, Schaumann-Park sogar. Dabei ist der Bereich vor der Bahnunterführung nicht wirklich ansehnlich und gleicht derzeit eher einer G´stetten. Jetzt ergab sich im Zuge der Errichtung des Kreisverkehrs die Möglichkeit, die Anlage von Grund auf umzugestalten beziehungsweise zu erneuern, wie Bauamtsleiter Wolfgang Schenk mitteilte. Bisher hätte es fast ausschließlich Lob für die Neugestaltung des Bereiches mit einem Kreisverkehr gegeben, betont er im NÖN-Gespräch. Hier will man den erfolgreich eingeschlagenen Weg weiterbestreiten.

Bis dato war der Park in einem desolaten Zustand und hatte keine behindertengerechte Wege. Diese sollen zukünftig barrierefrei werden. „Durch die neue Geländemodellierung ergeben sich ganz neue Gestaltungsmöglichkeiten, auf die in der Planung eingegangen wurde“, verrät der Bauamtsleiter. Besonders was die Flora betrifft. Bei der Bepflanzung soll jedenfalls sehr stark auf Biodiversität Wert gelegt werden – und das beginnt für Schenk schon bei der richtigen Baumauswahl. Um den oft teuren und zeitintensiven Betreuungsaufwand zu senken, setzt man zudem auf mehrjährige Stauden und Langgraswiesen.

Mit der Firma „Grünplan“ hat man dabei auf Experten in Sachen Landschaftsarchitektur gesetzt, die auch schon einen fertigen Bepflanzungsplan abgeliefert haben. Ein ganz besonderes Augenmerk wird bei der Umsetzung darauf gelegt, dass für die notwendigen Aushubarbeiten, keine Wurzeln von bereits bestehenden Bäumen verletzt werden.

Die Firma Grünplan hat bereits einen fertigen Bepflanzungsplan erstellt. Foto: privat

Die Neugestaltung des Schaumannparks soll ein erster Ansatz für eine weitere Folge ähnlicher Investitionen darstellen. „Wir versuchen, die Parks in Korneuburg sukzessive auf ein neues Niveau, was sowohl gestalterisch als was auch klimafit betrifft, zu heben“, verspricht der Bauamtsleiter.

