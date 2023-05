Keine Ende des Höhenflugs: Preise bis knapp 1.000 Euro werden gezahlt

Wer im Bezirk Korneuburg einen Baugrund für Einfamilienhäuser erwerben möchte, muss tief in die Tasche greifen oder Abstriche bei der Infrastruktur machen. Das Wirtschaftsmagazin hat seine jährliche Erhebung der Grundstückspreise aller Gemeinden in Niederösterreich veröffentlicht. An der Spitze im Bezirk rangiert Bisamberg mit Quadratmeterpreisen bis zu 850 Euro. Dahinter Gerasdorf und Korneuburg (bis 800 Euro). Am günstigten kauft man Baugründe in Großmugl (ab 50 Euro), Stetteldorf (ab 60 Euro) und Rußbach (ab 65 Euro). Die Tendenz ist in fast allen Bezirksgemeinden steigend.

Für den Bisamberger Bürgermeister Johannes Stuttner sind die erhobenen Preise durchaus realistisch: „Das eine oder andere Grundstück ist schon um mehr weggegangen“, weiß er aus Erfahrung. Die Entwicklung sei ein zweischneidiges Schwert. „Einerseits ist es eine Auszeichnung für die Lebensqualität in unserer Gemeinde, anderseits wird für Junge Wohnraum immer schwieriger leistbar.“ Die Gemeinde hat bereits mit dem Projekt Junges Wohnen, bei dem in der Josef-Mohr-Gasse acht Wohneinheiten geschaffen wurden, auf die Preissteigerung reagiert. Ähnliche Projekte stünden auf seiner politischen Agenda, kündigt Stuttner an.

Fährt man zehn Minuten mehr mit dem Auto, werden die Preise massiv günstiger Hannes Mattes

Die Preise für Baugründe gehen auch abseits des Wiener Speckgürtels in die Höhe. Großmugls Bürgermeister Christoph Mitterhauser kann von privaten Angeboten berichten, wo die Preise je nach Lage zwischen 85 und 140 Euro liegen. Das Interesse an Gründen sei vor allem zu Beginn der Corona-Pandemie sprunghaft angestiegen und sei auf etwas niedrigerem Niveau noch immer vorhanden. „Durch den Breitbandausbau mit Glasfaserhausanschlüssen konnte auch eine wesentliche Verbesserung unserer Infrastruktur umgesetzt werden“, betont er. Für die Zukunft wünscht er sich einen moderaten Bevölkerungszuwachs, denn: „Die hohe Lebensqualität und die Attraktivität sollen erhalten bleiben. “

Hannes Mattes arbeitet seit 2008 in der Immobilienbranche, sein Büro Tegea Real Estate befindet sich in Hagenbrunn. Er weiß von Grundstücken am Veiglberg (Hagenbrunn), die um Quadratmeterpreise von 1.000 Euro den Besitzer gewechselt haben. Hauptindikator für die hohen Preise sei die Wien-Nähe samt Autobahn und Schnellbahn. „Fährt man zehn Minuten mehr mit dem Auto, werden die Preise massiv günstiger“, berichtet er. Auch Objekte mit Öl und Gas hätten einen preislichen Nachteil zu Neubauten. Aber wer kann sich solche Preise überhaupt leisten?

„Wer in Hagenbrunn eine Villa um 1,5 Mio. Euro kauft, hat das Cash“, berichtet Mattes von einem konkreten Fall. „Die, die im Ballungsraum suchen, haben das Geld“, weiß er. Er rechnet damit, dass die Preise zumindest kurzfristig etwas nachgeben werden, weil es seit dem letzten Jahr ein Überangebot gibt. „Die Bauträger haben viel gebaut“, sagt er. Parallel habe die Nachfrage aufgrund der Energiekosten und die Unsicherheiten durch die Krisen nachgelassen. „Viele verkaufen auch, weil sie sich die Kosten nicht mehr leisten können und ziehen weiter hinaus“, so Mattes.

Die Schwankungsbreite des Grundstückspreises für Stockerau hält Harald Kauntz, Geschäftsführer der Immobilienkanzlei in Stockerau, für „sehr großzügig gestaltet“: 300 bis 580 Euro Quadratmeter hat die Fachzeitung „Gewinn“ recherchiert. Der übliche Preis liege derzeit bei 300 bis 350 Euro, noch immer ein hohes Niveau. „Es gibt immer wieder Ausreißer, wenn man zum Beispiel eine einmalige Gelegenheit nutzen will, das Nachbargrundstück zu kaufen und dafür mehr bezahlt.“ Solche Ausreißer sollten seines Erachtens aber nicht in den statistischen Wert einfließen.

Das Interesse ist da, aber die Leute sind nicht wirklich abschlussfreudig Harald Kauntz

Der Wunsch, ein eigenes Haus aufzubauen, sei nach wie vor groß. Stockerau ist gefragt – für Menschen, die aus der unmittelbaren Umgebung oder aus dem Weinviertel kommen, - oder für Wiener, die sich das Wohnen in der Bundeshauptstadt nicht mehr leisten wollen. Kauntz erklärt, dass Stockerau hierbei mit der Wien-Nähe punkten kann. „Die Kinder können zu Fuß in die Schule gehen und man kann sich ein Auto ersparen. Das höre ich oft von Interessenten.“

Er spürt aber eine generelle Verunsicherung nach der Corona-Pandemie und mitten im Ukraine-Krieg: „Das Interesse ist da, aber die Leute sind nicht wirklich abschlussfreudig“, führt der Immobilien-Fachmann aus. „Schau ma mal“ laute das typisch österreichische Motto. „Das ist seit drei Jahren in der Branche ein Problem.“

Prognose? Eine Frage, die nur schwer zu beantworten ist

Das hohe Preisniveau erklärt sich laut Kauntz derzeit mit der Teuerung, vorher waren Angebot und Nachfrage ein großer Einflussfaktor: „Grundstücke waren generell weniger vorhanden.“ Er nimmt dabei die Kommunen in die Pflicht: „Die Gemeinden waren zu wenig bemüht, Grundstücke aufzuschließen. Das hat die Preise nach oben getrieben. Jetzt kommt die Inflation dazu.“

Wie lautet seine Prognose, was die weitere Grundstückspreis-Entwicklung betrifft? „Das ist eine Frage, die man nur sehr schwer beantworten kann, aber sie wird oft gestellt. Mein persönliche Meinung ist: Wien ist zwar schon sehr teuer, aber mit vergleichbaren Weltstädten relativ günstig“, erklärt Kauntz, der auf eine 30-jährige Branchen-Erfahrung zurückblicken kann. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Grundstücke günstiger werden.“

