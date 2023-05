Anrainer in Sorge Güllelager Hatzenbach: Jetzt spricht der Landwirt

Lesezeit: 4 Min CS Christine Stadler

Mit einem Gülleinjektor, der die Gülle direkt ins Erdreich einbringt, sorgt ein Stockerauer Landwirt für weniger Geruchsbelastung - auch auf seinen Feldern bei Hatzenbach. Foto: privat

E in geplantes Güllelager in Sichtweite von Hatzenbach und auch in möglicher Geruchsweite von Leitzersdorf sorgte bei Bürgern für Sorgen. Nun sprach der Landwirt, dem das Feld gehört, mit der NÖN.