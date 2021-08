Auch wenn im Moment nur Schotter, Kräne und Baugitter zu sehen sind – einen klingenden Namen trägt die Gustav-Mahler-Promenade bereits. Und diesem soll sie, wenn es nach Grünen-Umweltstadtrat Dietmar Pfeiler geht, künftig auch gerecht werden.

„Die Promenade ist zwölf Meter breit, außerdem läuft auf der Seite der Einfamilienhäuser ein Grünstreifen. De facto ist hier also viel Platz für eine Gestaltung“, stellt Pfeiler der NÖN bei einem Lokalaugenschein seine Pläne vor.

Für ihn ist eine Begrünung des neuen Stadtteils unabdingbar, und die Weichen dafür müssten jetzt gestellt werden. „Im Herbst kommt hier das erste Asphaltband, bis dahin muss klar sein, wie die Promenade aussehen soll. Auch im Rahmen der Stadterneuerung wurde bereits nach einer Begrünung gefragt“, weiß er aus Gesprächen.

Breiter Gehweg soll zum Flanieren einladen

Nachdem sich an den linken und rechten Rändern der Fahrbahn Einbauten befinden, können die Seiten nicht wie bei einer klassischen Allee bepflanzt werden. Pfeilers Lösung: Es werden zwei Richtungsfahrbahnen angelegt, die von Alleebäumen in der Mitte getrennt werden. Für eine weitere Baumreihe würde sich der Grünstreifen aufseiten der Einfamilienhäuser anbieten.

„Das ist eine ungewöhnliche Lösung, aber so etwas gibt es bereits“, weiß Pfeiler. Natürlich müssten an den Straßenkreuzungen Auslässe eingeplant werden, damit Autofahrer die Mittelallee kreuzen können. Und entlang der Wohnbauten wäre viel Platz für einen breiten Promenadengehsteig. „Wobei sowohl die Allee als auch der Gehweg sinnvoll mit dem Bestand an der Strauß-Promenade verbunden werden müssten“, erklärt Pfeiler.

Mit den Vorschlägen konfrontiert, verweist die ÖVP-Stadtleitung auf den Ausschuss. „Ich freue mich, dass Herr Stadtrat Pfeiler für die Gestaltung der Gustav-Mahler-Promenade eine Idee hat und gehe davon aus, dass er diese gemäß der üblichen Vorgangsweise im entsprechenden Ausschuss vorstellt und zur Diskussion einbringt“, so Bürgermeisterin Andrea Völkl.

Laut Pfeiler habe er bereits Vorschläge an das Bauamt übermittelt, die Frage nach der Gestaltung der Mahler-Promenade habe er im Ausschuss immer wieder angesprochen. „In Zeiten von Hitzewellen halte ich es für extrem wichtig, hier eine zukunftsweisende Gestaltung umzusetzen“, so der Stadtrat.