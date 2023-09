Neue Kleiderordnung: „Mich wundert's, dass die Wogen so hochgehen“

Die neue Kleiderordnung des Gymnasiums Stockerau zieht nach dem NÖN-Artikel Kreise. Die Regelungen wurden im Schulgemeinschaftsausschuss im Frühjahr beschlossen und sind nun mit Anfang September tragend geworden. Eine Debatte hat sich auf Basis dieser Berichterstattung im Facebook-Forum „Was ist los bei uns in Stockerau“ entzündet. Wobei die meisten Verständnis für die Vorgaben zeigen.

„Ein gutes Auftreten, gute Etikette sollte mit Bildung einhergehen“, schreibt eine Userin. „Meine Güte, es wird ja keine Uniform eingeführt, sondern nur etwas dezentere Kleidung“, heißt es an anderer Stelle. Und: „Eigentlich bedenklich, dass man das verordnen muss. Sollte selbstverständlich sein.“ Ein Beobachter ergänzt: „Ich gehe auch nicht im Jogger zu einem Kundentermin.“

Manche sehen die Vorgaben sehr kritisch: „Jetzt hams so richtig den Bock abgeschossen ... wie in der Klosterschule oder in der DDR.“ Ein weiterer User fügt hinzu: „Also bei uns am Arbeitsplatz gibt's auch junge Kolleginnen bauchfrei ... stört keinen! Wie prüde ist unsere Gesellschaft geworden.“ Eine Frau hat Bedenken, was den Umgang mit Mädchen betrifft: „Das ist ja total mittelalterlich und fördert das falsche Verhalten. Nicht Frauen müssen sich bedeckt einkleiden, um eventuelle Sprüche oder Anmachen von Männern zu vermeiden. Männer müssen einfach Respekt vor Frauen haben.“

Mich verwundert's, dass die Wogen so hochgehen Alexandra Hozzank, Obfrau der Elternvereinigung

Das war gar nicht das Ausschlaggebende für die Kleiderordnung. Direktorin Claudia Reinsperger betonte im NÖN-Gespräch, dass das Gymnasium als Arbeitsplatz zu sehen sei - dementsprechend müsse die Wahl der Kleidung auch getroffen werden. Das sieht Alexandra Hozzank, seit Kurzem Obfrau der Elternvereinigung des Gymnasiums Stockerau, genauso. Es sei der Wunsch der Schule gewesen, die Hausordnung anzupassen. Auffällig sei in letzter Zeit gewesen, dass Schüler eher im Freizeitlook erschienen sind: Sie verließen mit Hoodie ihr Wohnhaus und trugen darunter wenig, nennt Hozzank ein Beispiel.

„Mich verwundert's, dass die Wogen so hochgehen“, sagt sie. Die Änderung der Hausordnung erfolgte im Schulgemeinschaftsausschuss, in dem Lehrer, Eltern und Schüler vertreten sind. „Es war auch im Vorfeld den Schülern bekannt“, führt sie aus. „Es ist nicht so, dass das über die Köpfe hinweg beschlossen wurde.“ In diesem Gremium seien Formulierungen entschärft oder sei zum Beispiel entkräftet worden, dass knöchelhohe Schuhe wie Converse sehr wohl erlaubt sind. Man wolle nur Schuhe „mit ziemlich fettem Profil“ vermeiden, weil sonst die Reinigungskräfte mit der Schmutzentfernung nicht mehr nachkommen.

Niemand wandte sich mit einer Beschwerde an die Elternvertretung

Hozzank findet auch die Reduzierung auf das Geschlecht in Medienberichten „relativ befremdlich“. Und sie betont, dass sie von keinem einzigen Elternteil zum Thema kontaktiert worden ist. Es habe zwar Unmutsäußerungen von Mädchen gegeben. „Sie fühlten sich durch die Kleiderordnung eingeschränkt“, führt sie aus. Aber es seien keine massiven Beschwerden gekommen und auch ein großer Unmut sei bis jetzt in der Schule nicht zu bemerken. „Man muss die Kirche im Dorf lassen.“

Ihr Telefon läuft zwar momentan heiß, aber nur, weil sich Medien an sie wenden. Die Obfrau weist darauf hin, dass in einer Schule wie dem Gymnasium Stockerau Gremien bestehen, an die man sich wenden kann. „Und ich muss sagen: Wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit mit der Schule.“

Grünen-Bildungssprecher und JUNOS-Chefin halten Bestimmungen für bedenklich

Mittlerweile beschäftigt sich auch die Politik mit dem Thema: „Wie sich Schülerinnen und Schüler anziehen, ist Sache der Schülerinnen und Schüler“, sagt Bildungssprecher und Landtagsabgeordneter Georg Ecker (Die Grünen). „Hier werden Freiheiten beschnitten, die niemandem einen Schaden zufügen. Wenn Kleidungsstücke mit dem Lineal nachgemessen werden müssen, ob sie mit einer Hausordnung konform gehen, ist das in einer liberalen Demokratie untragbar."

Kathrin Kaindl, Landesvorsitzende der Jungen Liberalen NEOS in Niederösterreich (JUNOS), hält eine Kleiderordnung „in der vorliegenden Form für absolut kontraproduktiv, zumal sie einige Fragen aufwirft. Wer kontrolliert denn beispielsweise, ob die Hose – wie in der Kleiderordnung formuliert – nicht kürzer ist als ‚eine Handbreit von der Schrittgrenze‘?“, sagt sie. „Es wäre allen geholfen, würden sich die Schulen weniger um die Kleidung der Schülerinnen und Schüler kümmern, sondern sich mehr für Supportpersonal und zeitgemäßen, modernen Unterricht einsetzen, der auf die aktuellen Herausforderungen ausreichend eingeht.“