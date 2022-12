Korneuburger trainierte Rettungshunde in der Ukraine

Werbung

Zehn Tage verbrachte Markus Bock in der Ostukraine und unterstützte den dortigen Zivilschutz bei der Ausbildung von Rettungshunden. Der 55-jährige Korneuburger ist Hauptlehroffizier für Retten, Bergen und Brandschutz im ABC-Abwehrzentrum und selbst seit über 20 Jahren Hundeführer.

Im Jahr 1999 ist Bock, der Mitglied der Hundeschule SVÖ Korneuburg ist, im Rahmen seines Erdbebeneinsatzes in der Türkei erstmals mit der Arbeit von Rettungshunden konfrontiert worden. Fasziniert von der Leistung der Vierbeiner absolvierte er mit seinem Hund die vierjährige Ausbildung. Heute gehört er dem Vorstand der internationalen Rettungshundeorganisation an. Als dort die Anfrage des ukrainischen Zivilschutzes einlangte, musste er nicht lange überlegen: „Die größte Herausforderung war die Organisation“, erzählt er. Denn immerhin ging die Reise in ein Land, in dem Krieg herrscht.

Gesamtlage im Land ist verheerend

Im November war es dann soweit: Für das vierköpfige Trainerteam – drei Österreicher und ein Schweizer – ging es mit dem Flugzeug nach Polen und anschließend 700 Kilometer mit dem Auto nach Romny. Das Gebiet war zu Beginn des Krieges besetzt, mittlerweile haben sich die Russen aber zurückgezogen und es ist relativ ruhig. Bei der Fahrt durch das Land hat Bock aber die Zerstörung mitbekommen. „Die Gesamtlage ist verheerend“, berichtet er. Strom gibt es selbst in den großen Städten nur stundenweise. „Kiew und Lemberg werden mit Notstromaggregaten versorgt, Strom ist eher Zufall“, weiß er.

Auch das Hotel, in dem das Helferteam untergebracht war, wurde nur mit Notstromaggregaten versorgt. Was das für das tägliche Leben heißt, hat er von seiner Dolmetscherin erfahren: Ihre Kinder müssen zu Hause ohne Warmwasser und Strom auskommen. „Sie frieren gotterbärmlich“, erzählt Bock, der folgert: „Ich habe den Blackout dort erlebt.“

Bock und seine Kollegen arbeiteten mit 30 ukrainischen Hundeführern und ihren Hunden. „Nötig wurde das Training vor allem dadurch, dass in der letzten Zeit häufig auch zivile Ziele durch Waffenwirkung zerstört wurden und der Einsatz von Rettungshunden nach wie vor eine der sichersten und schnellsten Methoden darstellt, Menschen unter den Trümmern eingestürzter Häuser zu finden“, erläutert er. Unmittelbar nach dem Training wurde es für die ukrainischen Hundeführer und ihre Hunde ernst – es ging sofort zu Einsätzen.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.