Henriette Neubrand verlässt Dorfplatz-Café: Nachfolge ist gesichert

Aus gesundheitlichen Gründen hat Henriette Neubrand entschieden, das Café in Hagenbrunn aufzugeben. Sie bedauere dies sehr, da sie von den Kunden gut angenommen wurde und das Geschäft auf dem Standort stets florierte, sagt sie. Sie betont, dass sie ihr Lokal in Großrußbach unverändert weiterführt.

Kurz nach der Fertigstellung des neuen Dorfplatzes in Hagenbrunn öffnete Henriette Neubrand im Jahr 2016 die Pforten der Café-Konditorei Henriette mit Eis, Torten und vielem mehr aus eigener Produktion. Eine Ära geht zu Ende, Neubrand hat das Lokal am 19. September geschlossen und ist noch bis Ende September Mieterin.

Nachfolge wird im Oktober beschlossen

Wie Amtsleiter Nikolaus Saul mitteilte, ist die Gemeinde Hagenbrunn Hauptmieter des Lokals in der Salzstraße 16. „Es gibt auch schon eine Bewerberin um die Nachfolge des Lokals am Dorfplatz. Die Nachfolge soll in der nächsten Gemeinderatssitzung am 4. Oktober beschlossen werden, dann steht einer baldigen Neueröffnung nichts im Wege“, sagt Saul. Derzeit wolle er den Namen der Nachfolgerin noch nicht bekannt geben.

„Ich bedanke mich bei den Kunden für die Treue und der Gemeinde für die Zusammenarbeit und wünsche den Nachfolgern viel Erfolg“, erklärt Neubrand. Die letzten Tage seien für sie sehr emotional gewesen.

Im Jahr 2019 wurde das Café Hagenbrunn auch ein fixer Ort für die wöchentlichen Sitzungen der Ortspartei SPÖ Hagenbrunn. „Wir sind schon alle gespannt und können es kaum erwarten die neuen Betreiber zu begrüßen“, meinte SPÖ-Gemeinderätin Manvinder Gill.