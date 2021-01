Dealer führte Ermittler zu Marihuanaplantage .

Ein Dealer hat am Montagnachmittag in Wien-Floridsdorf nach seiner Festnahme Tabula rasa gemacht und die Ermittler zu seiner Bezugsquelle, einer Marihuanaplantage nahe der Brünner Straße in Hagenbrunn (Bezirk Korneuburg) geleitet.