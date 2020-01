Im Sommer 2019 wurde das Logistikgebäude fertiggestellt, seither steht es leer, da die DHL als Mieter den Betrieb nie aufgenommen hat. Der Grund des Stillstands ist, dass DHL seit 1. August 2019 keine Pakete mehr an Privatkunden in Österreich ausliefert.

Zu diesem Stichtag hat die Österreichische Post drei Logistikzentren und zehn Zustelldepots sowie einen Großteil der Mitarbeiter der DHL Parcel Austria GmbH in Österreich übernommen. Seitdem stellt die Österreichische Post Standard-Paketsendungen der Deutsche Post DHL Group an private Empfänger in Österreich zu.

„Wir sind zur Zeit auf der Suche nach einem Nachmieter für das Gebäude in Hagenbrunn und dazu unter anderem in Gesprächen mit anderen Unternehmensbereichen der Deutsche Post DHL Group“, so Sabine Hartmann, Sprecherin von DHL Global Media Rela tions bei der Deutschen Post DHL Group, auf Anfrage der NÖN über die Zukunft des Großobjekts.