Zwei Unbekannte verübten in der Nacht auf den Christtag gegen 1.40 Uhr einen Einbruch in ein Firmenobjekt in Hagenbrunn. "Dabei wurde die Eingangstüre aufgebrochen und vorwiegend Fischereizubehör in Wert einer mittleren vierstelligen Schadenssumme gestohlen. Die gesamte Schadenssumme dürfte sich auf etwa 10.000 Euro belaufen", gab die Exekutive in einer Aussendung am Montag bekannt.

Die Landespolizeidirektion Niederösterreich sucht nun nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg mithilfe eines Lichtbilds eines der Täter die beiden Unbekannten. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Hagenbrunn, Tel.: 059133-3243 erbeten.