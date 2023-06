FF-Übung beim „Betreuten Wohnen“

Am Montag, den 12. Juni, fand um 19 Uhr eine Brandeinsatzübung der Freiwilligen Feuerwehr Hagenbrunn in der Salzstraße im Mehrparteien-Wohnhaus mit „Betreutes Wohnen“ im Ortszentrum Hagenbrunns statt. Übungsannahme war eine starke Rauchentwicklung im obersten Geschoß und eine in Panik geratene Person am Balkon im ersten Stock.

Nach Eintreffen der Feuerwehrfahrzeuge erkundete der Einsatzleiter den Einsatzort, verschaffte sich einen Überblick und veranlasste alles Notwendige. Ein Atemschutztrupp ging in das Gebäude bis in den obersten Stock und legte die erste Löschleitung, suchte die Ursache der Rauchentwicklung und bereitete sich für einen Innen-Löschangriff vor. Zugleich wurde die Löschleitung vom Tankfahrzeug HLF3 aufgebaut. Der Befehl „Wasser Marsch“ erfolgte nach wenigen Minuten über Funk. Ebenso wurde zeitgleich mit der Neun-Meter Leiter die Person vom Balkon gerettet und eine Zubringleitung für das benötigte Löschwasser zum nächsten Wasserhydranten aufgebaut.

Nach rund 70 Minuten war die Übung beendet

„Für den Ernstfall sind solche Übungen für die Erfahrung und die Festigung der Handgriffe der Kameraden sehr wichtig, dieses Ziel wurde von allen Teilnehmern mit Bravour erreicht“, sagte der Sprecher der FF Hagenbrunn. Nach circa 70 Minuten rückte die Feuerwehr nach „Brand aus“ und „Person gerettet“ wieder ins Feuerwehrhaus ein. Ein besonderer Dank gilt dem Wohnbauträger und Verwaltung Gedes AG, die diese Übung ermöglichte und die Bewohner im Vorhinein darüber informierte, hieß es noch vonseite der FF.