„Aufgeräumt“: Aktion scharf im Gewerbepark gegen illegalen Autohandel

Den Behörden ist ein großer Schlag gegen illegalen Autohandel und Umweltverschmutzung gelungen. Zwei Standorte in der Gemeinde wurden von Abfällen bereinigt, nun gibt es Strafverfahren gegen die Mieter.

Rund 100 Tonnen gefährliche Abfälle, 30 Tonnen ungefährliche Abfälle sowie 50 beschlagnahmte Fahrzeuge sind die Ausbeute der heimlich geplanten „Aktion scharf“. Innerhalb von vier Tagen führte die Abteilung Anlagenrecht des Landes gemeinsam mit Klimaministerium, Umweltbundesamt, BH Korneuburg und Polizei eine Razzia in Gerasdorf durch.

Der Verdacht: Illegaler Fahrzeughandel sowie Umweltverschmutzung. Durchsucht wurden Grundstücke gegenüber dem Shoppingcenter G3 sowie nahe dem Industriezentrum Süd bei der Wagramer Straße. Schon seit mehreren Jahren sind die Grundstücke entlang der Brünnerstraße ein Dorn im Auge der Gerasdorfer Bevölkerung.

Anrainer klagten über Vermüllung der Flächen, da dort Autowracks und andere Abfälle gelagert werden. Es wurde eine Verschmutzung der Böden und des Grundwassers gefürchtet. Gemeinde und Bezirkshauptmannschaft versuchten mehrmals, gegen die Grundstücksmieter vorzugehen, waren aber aufgrund rechtlicher Rahmenbedingungen beinahe machtlos.

Dank einer Änderung im Abfallwirtschaftsgesetz konnte nun aber eine groß angelegte „Aktion scharf“ gegen die Umweltverschmutzer durchgeführt werden. Am 19. September machten sich rund 15 Behördenvertreter mit zwei Polizeistreifen und Entsorgungsbetrieben auf den Weg, um die Mieter zu überraschen. Gefunden wurden nicht nur illegal gelagerte Autowracks, sondern auch kontaminierte Fahrzeugteile, Kühlschränke und andere gefährliche Abfälle sowie Sperrmüll.

Mehr als zehn Personen drohen Strafen

Die Abfälle wurden vom Entsorgungsbetrieb abtransportiert, den Mietern drohen strafrechtliche Konsequenzen. Für das Lagern und Zerlegen von Altfahrzeugen brauche man eine spezielle Genehmigung, erklärt Leopold Schalhaas von der Abteilung Anlagenrecht. Außerdem wurde teils gegen das Umweltschutz- oder Wasserrechtsgesetz verstoßen.

Als Resultat der Razzia dürften nun zehn bis 20 Personen mit Strafverfahren rechnen. „Wir sind nicht überrascht, die Ergebnisse sind im erwarteten Bereich. Dennoch sind wir sehr zufrieden und die zwei Standorte, welche wir kontrolliert haben, sind jetzt von illegalen Fahrzeugen geräumt“, so Schalhaas. Es habe bereits Nachkontrollen gegeben und nun stehen nur mehr legale Gebrauchtfahrzeuge auf den Grundstücken.

Die Gemeinde Gerasdorf freut sich ebenfalls über den Schlag gegen illegale Altfahrzeugsammler und bezeichnet es als „vorbildhaften Einsatz“. „Es war ein guter Anfang. Hoffentlich gibt es nun laufende Aktionen, bei denen sich die Behörden wieder so viel Zeit nehmen“, so Bürgermeister Alexander Vojta. Denn vor allem entlang der Brünnerstraße gäbe es noch viele Probleme.

Die Behörden kündigen indes an, in Zukunft weitere Aktionen zu starten. Man wolle nun außerdem regelmäßiger kontrollieren und auch in anderen Bereichen wie Kunststoffentsorgung oder Recycling Schwerpunktprogramme fahren.

Diesen Montag stand schon die nächste Schwerpunktaktion in Hagenbrunn mit Hotspot Gewerbestraße am Plan. Ein Großaufgebot an Polizei sperrte das Gelände eines Autohändlers komplett ab. Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkof und Bezirkshauptmann Andreas Strobl waren vor Ort.

Eine Drohne überwachte das Areal des Altfahrzeughändlers. Experten und Sachverständige des Landes überprüften die Fahrzeuge und versahen die Wracks mit einem gelben Kreuz – und schon karrte ein Lastwagen mit Kran an, um diese gekennzeichneten Pkw hochzuheben und zu zerstampfen. Es waren etliche Fahrzeuge, die entsorgt werden konnten.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.