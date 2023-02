Katzen vor dem Kälte-Tod gerettet

Selbst die Mitarbeiter des Mistelbacher Tierheims „Dechanthof“ sind fassungslos: Fünf Katzengeschwister konnten in einem Windschutzgürtel bei Hagenbrunn eingefangen werden. Da die rot-weißen Samtpfoten zutraulich und offenbar an Menschen gewöhnt sind, nimmt man an, dass die Tiere ausgesetzt wurden. „Die Bande hatte wirklich immenses Glück im Unglück“, so die Tierschützer.

Alles begann mit der Sichtung einer rot-weißen Katze in dem Windschutzgürtel, weshalb der Tierschutzverein „Hunde-Such-Hilfe“ um Unterstützung gebeten wurde. Die Helfer erkannten rasch, dass es sich um zutrauliche Katzen und keine Streuner handelt. Die Tiere waren bereits bis auf die Knochen abgemagert und hätten wohl alleine nicht mehr lange überlebt. „Sie hätten bei diesen Temperaturen weiter schnell an Gewicht verloren und wären im Schlaf erfroren“, so die Dechanthof-Mitarbeiter, die hinzufügen: „Glücklicherweise waren sie nicht alleine und konnten sich gegenseitig wärmen.“

Vier Katzen konnten noch am gleichen Tag gesichert werden. Sie suchten schnell Anschluss an die Helfer, was das Einfangen erleichterte. Auch das Team Miau eilte mit Transportern zur Hilfe. Wenige Tage später wurde eine fünfte Katze gefangen, offenbar ein weiteres Geschwisterchen. Die drei Brüder und zwei Schwestern im Alter von rund einem Jahr werden im Tierheim tierärztlich versorgt und gefüttert.

Der Dechanthof ersucht nun um Spenden für die weitere Versorgung der Katzenfa milie: www.tierheim-dechanthof.at/geldspenden

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.