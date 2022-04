Kranke Eschen im Stiftswald: „Eingriffe nur minimal“

Nachdem Eschen im Bereich der Siedlung Wolfsbergen gefällt wurden, gab es massive Proteste der Anrainer. Ihre Sorge war, dass dort der Parkplatz für den geplanten Urnenfriedhof „Klosterwald Bisamberg“ errichtet wird (die NÖN berichtete). Die Bestattung in einem Klosterwald stellt eine Alternative zur traditionellen Bestattung auf einem Friedhof dar. Im Vorfeld wird ein Baum ausgewählt, an dem die Verstorbenen die letzte Ruhe finden.

Da der Stiftswald zwischen Stammersdorf und Hagenbrunn Natura-2000-Gebiet ist, war es für die Bürger unverständlich, dass dort gefällt wurde. Sie befürchteten Verkehrs- und Lärmbelästigung durch Bestattungs- und Besucherfahrzeuge. Walter Hanzmann, Sprecher des Waldeigentümers Stift Klosterneuburg, teilte auf Anfrage der NÖN mit, dass es sich bei den gefällten Bäume um kranke Eschen handelte. „Auf den 600 Quadratmetern wird wieder aufgeforstet und die Siedlung Wolfsbergen bleibt vom Verkehr zum Friedhof unberührt“, versichert Hanzmann.

Keine Zufahrt durch die Siedlung Wolfsberg

Es soll der Parkplatz beim Stützpunkt NÖ Naturwacht an der Stammersdorfer Straße genutzt werden. Darüber hinaus gibt es Gespräche mit der Marktgemeinde Hagenbrunn, um eine andere Zufahrt zum Urnenfriedhof, fernab der Siedlung, zu schaffen. Eine Zufahrt durch die Siedlung Wolfsberg sei nicht vorgesehen. Bürgermeister Michael Oberschil bestätigt, dass derzeit Pläne ausgearbeitet werden, um im Zuge eines Grundstücktauschs zwischen dem Stift und der Gemeinde eine Zufahrt zu schaffen. „Die Gespräche mit den Bürgern und dem Stift Klosterneuburg verliefen gut“, schildert Oberschil. Er ist überzeugt, dass rasch eine gute Lösungfür alle Beteiligten gefunden wird.

Laut dem Stift Klosterneuburg befindet sich der Klosterwald-Urnenfriedhof in der Erschließungsphase. Mit dem Friedhof am Bisamberg werden die bereits bestehenden Standorte Kirchberg am Wechsel, Heiligenkreuz, Wiener Kahlenberg und Harmannsdorf Rohrwald ergänzt. „Der geplante Klosterwald entspricht zu 100 Prozent den Bewirtschaftungsrichtlinien der Natura-2000- Initiative. Die Langfristigkeit des Waldfriedhofs stellt somit einen zusätzlichen Bestandsschutz dar, da die Eingriffe in den Wald minimal sind“, führt Hanzmann aus.

Die Entfernung der Eschen, die fälschlicherweise als Errichtung einer Parkplatzfläche interpretiert wurde, sei mit der Bezirkshauptmannschaft und der Gemeinde Hagenbrunn abgesprochen gewesen. „Dieses Forstgebiet steht allen Erholungssuchenden weiterhin zur Verfügung“, verspricht der Stift-Sprecher.

