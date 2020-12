In Weiß, Schwarz und Gold gefertigt beeindruckt die Weihnachtskrippe in der Abendstimmung sehr. Stuhl-Schneider ist beim Reiseveranstalter „Biblische Reisen“ in Klosterneuburg tätig und hat viel von der Welt gesehen. Auch Krippen und Figuren in exotischen Ländern wie in Myanmar (ehemals Burma), wo man das kaum erwarten würde, haben sie inspiriert. Die Künstlerin hat vor mehr als zehn Jahren mit dem Bau von Krippen begonnen und orientalische, Weinviertler und viele persönliche Krippenvarianten gefertigt.

„Mir der Outdoor-Krippe möchte ich den Menschen, die vorbeigehen, Freude bereiten, um kurz innezuhalten und sich im Advent zu besinnen“, so das Anliegen der vielseitig Kreativen. Dass durch die Krippe ein wenig attraktiver Stromverteilerkasten verborgen wird, ist ein positiver Nebeneffekt. -mm-