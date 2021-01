Zwei Tage später stellte sich wegen eines Hinweises aus der Bevölkerung heraus, dass er bei der Überquerung einer Straße im Ampelbereich von einem Lkw erfasst worden war.

Die Auswertung von GPS-Daten in dem ausgeforschten Lastwagen ergaben, dass das Fahrzeug zur passenden Zeit den Unfallort passiert hatte. Der 38-Jährige dürfte laut Exekutive den Unfall nicht bemerkt und darum weitergefahren sein. Der 79 Jahre alte Niederösterreicher starb am 23. Dezember in häuslicher Pflege. Eine Obduktion führte seinen Tod auf die beim Unfall erlittenen Verletzungen zurück.