Neue Volksschule soll im Herbst 2024 fertig sein

Das Volksschul-Projekt hat sich wegen einer Ziesel-Population, die vom Bauplatz vergrämt worden ist, um drei Jahre verzögert. Im Mai haben die Bauarbeiten für die neue Volksschule im Bereich der Sportplätze, 300 Meter vom Ortszentrum von Hagenbrunn entfernt, begonnen. Ende Juni wurde das Projekt im Gemeindezentrum von Bürgermeister Michael Oberschil gemeinsam mit dem Planer - Architekt Werner Zita - öffentlich vorgestellt. Das gestalterische Gesamtkonzept wurde von Sohn Hannes Zita, ebenfalls Architekt, erstellt.

Auf einem Grundstück in der Größe von 4.000 Quadratmetern wird ein Schulgebäude auf zwei Ebenen mit Aufzug barrierefrei errichtet. Es umfasst sechs Klassenzimmer mit Pausenflächen, zwei Gruppenräume, Platz für die Nachmittagsbetreuung, Aula, Mehrzweckraum, Bibliothek und Sporthalle. Von der zentralen Aula ist ein direkter Einblick in die Turnhalle gegeben.

Foto: Architekt Zita, Picasa

Die Unterrichtsräume liegen größtenteils westseitig und bieten einen schönen Ausblick zu den Hängen des Veiglbergs und dem großzügigen Grünraum. Die Räumlichkeiten für die Nachmittagsbetreuung und der Garderobe haben eine direkte Verbindung zu diesem Grünraum. Die Sporthalle mit Geräteraum ist aufgrund der Größe zur Doppelnutzung teilbar und für Vereine nutzbar. Räumlichkeiten für den Sportplatz sind im Gebäude integriert, aber über einen eigenen Fußweg und einen separaten Eingang zugänglich.

Das Untergeschoß wird in Massivbauweise, das darüber liegende Geschoß in Holz ausgeführt. Den heutigen Vorgaben entsprechend sind die Glasflächen mit steuerbaren Außenjalousien abgedeckt und das Innere selbst mit einer Deckenkühlung ausgestattet. Die Schule wird an die nahegelegene Fernwärme angebunden und das ebenflächige Dach wird mit einer Photovoltaik-Anlage bestückt.

Foto: Architekt Zita, Picasa

Zum Schulgelände gehört ein Parkplatz für 125 Autos und eine Haltestelle für den Schulbus. Der Parkplatz dient der täglichen Nutzung der Schule und dem Sportplatz. Bei festlichen Anlässen kann er, dank der Nähe zum Ortszentrum, bei großen Veranstaltungen von der Allgemeinheit genutzt werden. Geplant ist ein Kreisverkehr in der Königsbrunner Straße.

Bei der Präsentation des Projekts waren den Eltern der künftigen Schüler der neuen Volksschule neben der Ökologie des Gebäudes die Verkehrssicherheit der Kinder am Schulweg, ein Schulbus für Flandorfer Kinder und eine geringere Schülerzahl pro Klasse wichtige Anliegen. Insgesamt wurde das Projekt von den Interessierten im Gemeindezentrum sehr positiv bewertet.

Fertigstellung und Inbetriebnahme der Volksschule ist für September 2024 geplant. Eine Erweiterung auf acht Klassen ist im Konzept vorgesehen.