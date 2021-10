Neue Volksschule: Ziesel sorgen für Mehrkosten

Im Bereich vor dem Sportplatz soll die neue Volksschule errichtet werden. Bei der Raumbedarfsfeststellung im März 2019 durch die Kommission der NÖ Landesregierung wurde das Grundstück für den geplanten Schulneubau begutachtet.

Im Rahmen der Voruntersuchungen für die Umwidmung des Grundstücks im August 2020 wurde die Zieselpopulation auf dem geplanten Baugrund bekannt. Im Auftrag der Gemeinde wurde im April eine Zieselerhebung durch das Büro „Land.in.Sicht“ durchgeführt. Im September wurde das Ziesel-Konzept an die NÖ Landesregierung übermittelt, wonach 25 Ziesel übersiedelt werden sollen.

Vergrämung anstatt Umsiedelung

Am 14. Oktober erhielt die Gemeinde die negative Stellungnahme bzw. den Verbesserungsauftrag: Die Ziesel sollen demnach nicht umgesiedelt, sondern vergrämt werden. Unterschied: Beim Umsiedeln werden sie eingefangen und am neuen Siedlungsgelände freigelassen.

Dieses Gelände liegt nach dem Konzept der Gemeinde am unteren Ende des Sportplatzes, da der Gemeinde hier eine Fläche zur Verfügung steht. Der Sachverständige des Landes möchte aber, dass die Ziesel vom jetzigen Gebiet vergrämt, also vertrieben, werden, um sich am Nachbargrund – der kein Eigengrund der Gemeinde ist – anzusiedeln.

Problematik aus der Sicht der Gemeinde: Auf dem laut Konzept vorgesehenen Grundstück wurde bereits eine entsprechende Grasmischung angebaut, um im Frühjahr eine Übersiedlung durchführen zu können. Falls, wie vom Land vorgesehen, das Nachbargrundstück verwendet werden soll, muss noch Einvernehmen mit dem Liegenschaftseigentümer hergestellt werden. Ob Kauf oder Pacht, es entstehen zusätzliche Kosten für die Gemeinde, und sobald sich dort Ziesel angesiedelt haben, ist der Grund für Landwirte nicht mehr benutzbar.

Michael Oberschil Bürgermeister

„Durch die massive Verzögerung des Bauprojekts muss aufgrund der enorm gestiegenen Rohstoffpreise mit Mehrkosten von 30 bis 40 Prozent gerechnet werden, und das bei einem Projekt in Millionen-Euro-Höhe“, ist Bürgermeister Michael Oberschil (ÖVP) fassungslos. Gleichzeitig wächst der Druck auf die Politik, da durch den steten Zuzug von Bürgern in die Marktgemeinde die Schülerzahlen immer weiter ansteigen.