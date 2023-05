Peter Khu GmbH nach Insolvenz: „Arbeitsplätze sind gesichert“

Im Insolvenzverfahren der Peter Khu Sondermaschinenbau GmbH mit Sitz in Hagenbrunn ist der Sanierungsplan angenommen worden. Gläubiger erhalten laut Aussendung des KSV1870 eine Quote von 20 Prozent, zahlbar in drei Raten über einen Zeitraum von zwei Jahren ab Annahme. 99 Gläubigerpositionen wurden angemeldet. Zu berücksichtigen sind den Angaben zufolge Forderungen von rund 2,35 Millionen Euro.

„Besonders erfreulich ist, dass mit allen Beteiligten eine konstruktive Lösung gefunden werden konnte und der Fortbestand des Unternehmens sowie der Erhalt der Arbeitsplätze gesichert ist“, teilte Insolvenzexperte Peter Stromberger vom KSV1870 mit. Derzeit beschäftigt der Betrieb 22 Mitarbeiter.

Über das Vermögen des 1980 gegründeten Unternehmens war im Februar am Landesgericht Korneuburg ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet worden. Als Insolvenzursachen wurden coronabedingte Lieferkettenprobleme und daraus resultierende Umsatzeinbußen angegeben.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.