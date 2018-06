Der 25-Jährige wurde von der Motorhaube auf die Fahrbahn geschleudert und schwer verletzt. Er wurde ins Spital nach Korneuburg gebracht.

Die Lenkerin hielt nach Angaben des Opfers kurz an, setzte dann aber ihre Fahrt fort, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Nun sucht die Exekutive nach Unfallzeugen. Diese mögen sich an die Polizeiinspektion Hagenbrunn (Tel. 059133-3243) wenden.

Der Mann war auf der Stammersdorferstraße in Richtung Königsbrunnerstraße unterwegs und wollte den Schutzweg an der Kreuzung mit der Hauptstraße gegen 18.45 Uhr überqueren. Er gab an, dass die Autofahrerin, eine etwa 25-jährige Frau, die mit ausländischem Akzent gesprochen habe, seiner Aufforderung, ihren Wagen am Fahrbahnrand abzustellen, nicht nachgekommen sei. In dem goldfarbigen VW Passat habe sich eine weitere junge Frau befunden.