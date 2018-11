In den nächsten Wochen werde die Basishalle fertiggestellt. Die Post AG möchten im Sommer 2019 mit dem Probebetrieb starten und danach – rechtzeitig vor dem Weihnachtsgeschäft – in Vollbetrieb gehen. Auf einer Gesamtfläche von 75.000 Quadratmetern werden 20.000 Quadratmeter große Gebäude entstehen und im Vollausbau rund 300 Mitarbeiter beschäftigt sein. Diese werden für eine Leistung von 13.500 Paketen pro Stunde verantwortlich sein. Die Gesamtinvestition für die Anlage an der S1 im Nahbereich der Brünner Straße beläuft sich auf rund 50 Millionen Euro.