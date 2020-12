„Mich überrascht nichts mehr!“ Reinhard Machowetz, Produktionsleiter im Hagenbrunner Postverteilerzen trum, weiß, dass heutzutage alles verschickt wird, „vom Plastiksackerl bis zum dreiteiligen Kasten“. Von Mitte November bis 23. Dezember ist Hochsaison im Logistikzentrum der Post. Die drei Wochen nach dem Black Friday sind die arbeitsintensivsten des Jahres. Da ist das tägliche Paketaufkommen um 30 Prozent höher als an einem Durchschnitts- tag, „dieses Jahr sind es sogar um 40 Prozent mehr.“

Im Coronajahr wird merkbar mehr verschickt: Laufen an einem Durchschnittstag zwischen 150.000 und 170.000 Pakete über die Verteileranlage, so sind es derzeit bis zu 240.000. Für den 7. Dezember kann Machowetz mit 255.000 Sendungen sogar einen neuen Rekord vermelden. „Montag ist immer ein aufgabenstarker Tag“, weiß er aus langjähriger Erfahrung. Viel Luft nach oben ist nicht mehr, denn die rechnerische Kapazität des im September 2019 in Betrieb gegangenen Zen trums liegt bei 270.000 Paketen. Ob man schon an eine Erweiterung denkt? „Die österreichische Post investiert laufend in Infrastruktur“, will sich der Produktionsleiter auf nichts festlegen.

Auch Jänner starker Monat

Auch der Jänner ist ein starker Monat, da werden die Retouren verschickt, Gutscheine eingelöst und Schnäppchen im Schlussverkauf geshoppt. Der größte Kunde der Post ist der Online-Riese Amazon. Dass der Onlinehandel weiter steigen wird, davon ist Machowetz überzeugt. „Viele Menschen, die während der Lockdowns zum ersten Mal online bestellt haben, werden jetzt auf den Geschmack gekommen sein“, ortet er einen „Coronaeffekt“. Während des ersten Lockdowns im Frühjahr seien extrem viele Gartenmöbel bestellt worden, aber auch viele kleine Swimmingpools wurden verschickt.

Löwenstein

Die automatische Verteileranlage läuft derzeit auf Hochtouren. Sie ist 22 Stunden in Betrieb, in den restlichen zwei Stunden wird sie gewartet. Das Herzstück ist der Datentunnel, der den Barcode abliest und dann die Pakete am richtigen Weg auf die Reise schickt. Mit rund 200 Mitarbeitern läuft der Betrieb abseits der Hochsaison; derzeit sind es 300, davon rund zehn bis 15 Prozent Leiharbeiter. Von Hagenbrunn aus wird ganz Österreich beliefert, für die Region nördliches Wien und nordwestliches Niederösterreich erfolgt die Zustellung direkt vom Verteilerzentrum. Deshalb wird nach Postleitzahl (für Österreich) und nach Straße und Hausnummer (für die Zustellerregion) sortiert.

Im Frühjahr hatte der Coronacluster im Postzentrum für viel mediale Aufmerksamkeit gesorgt. „Ich will gar nicht da ran zurückdenken“, winkt Machowetz ab, „das war eine sehr schmerzhafte Zeit.“ Mittlerweile sei man, was die Präventivmaßnahmen betrifft, sehr gut aufgestellt. Das Hygienekonzept sieht nicht nur tägliches Fiebermessen für alle Mitarbeiter vor, sondern auch eine ständige Maskenpflicht. Es hätte ein bisschen gedauert, bis sich die Mitarbeiter daran gewöhnt hätten, „aber jetzt ist die Disziplin wirklich sehr groß“, lobt er. Auch die wöchentlichen stichprobenartigen PCR-Tests – jede Woche müssen per gesetzlicher Vorgabe acht Prozent des Personals getestet werden – hätten sich bewährt. „Wir hatten nur noch einige ganz wenige Einzelfälle“, kann Machowetz berichten.

Obwohl der Standort in Hagenbrunn nicht die erste Wahl war, fühle man sich hier wohl. „Die Lage hier im Industriegebiet ist perfekt, weil wir keine Anrainer stören“, erklärt er.