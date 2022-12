Hagenbrunn Unterschriften gegen Sperre der Kellergasse

Lesezeit: 2 Min MM Manfred Mikysek

Die Sperre der Kellergasse soll mit einer Unterschriftenliste gestoppt werden. Foto: Manfred Mikysek

M it einer Unterschriftenliste will Bürgermeister Michael Oberschil Druck auf die Bezirksbehörde in Floridsdorf machen.