Gemeinde bekämpft Sperre der Stammersdorfer Kellergasse

Seit dem Herbst gilt in der Stammersdorfer Kellergasse (Gemeinde Wien) ein vor allem aus Sicht der Marktgemeinde Hagenbrunn sehr umstrittenes temporäres Fahrverbot in beiden Fahrtrichtungen. Konkret darf im Zeitraum von 1. März bis 31. Oktober von Freitag bis Sonntag im Zeitraum von 10 bis 22 Uhr und von Montag bis Donnerstag von 16 bis 22 Uhr nicht durch die Kellergasse gefahren werden.

Nach Ansicht der Gemeinde Hagenbrunn widerspricht die derzeitige Verordnung der Stadt Wien dem Gleichheitsgrundsatz, denn es wurden unterschiedliche Verkehrsschilder in Wien und NÖ aufgestellt. „Ende Oktober lief die Testphase aus, jetzt ist wieder vier Monate ‚Normalzustand‘. Unser Ziel ist natürlich, diese Sperre wieder zur Gänze zu beseitigen“, zeigt sich Bürgermeister Michael Oberschil in seiner Stellungnahme der Marktgemeinde Hagenbrunn an die Stadt Wien, Verkehrsorganisation und technische Verkehrsangelegenheiten, kämpferisch.

Der Gemeindechef kritisiert, dass Hagenbrunn nicht in den Entscheidungsprozess eingebunden wurde, „obwohI unsere Heurigenbetriebe teilweise massiv von diesem Vorhaben betroffen sind“, wie Oberschil betont. Für ihn ist nicht nachvollziehbar, warum aus Niederösterreich kommend ein „Fahrverbot“ kundgemacht wird und in Wien lediglich eine zeitliche Einschränkung für das Befahren der Stammersdorfer Kellergasse erfolgt. Bei länderübergreifenden Projekten werde üblicherweise das SUM (Stadt-Umland-Management) eingeschaltet, um das andere Bundesland über geplante Maßnahmen zu informieren, erinnert der Bürgermeister.

Von Hagenbrunn ist von Anfang März bis Ende Oktober nur die Fahrt bis zur Senderstraße erlaubt. Der dortige Parkplatz wurde mit Betonsperren in zwei Teile geteilt, Fahrzeuge aus Stammersdorf kommend werden von solchen, die aus Richtung Hagenbrunn kommen, getrennt. Damit will die Behörde, so scheint es, „kreativen Problemlösungen“ der Auto- und Motorradlenker entgegenwirken.

Fahrverbot ist nicht kreativ

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.