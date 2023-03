Stammersdorfer Kellergasse: Petition gegen Sperre startet

Ab 1. März tritt wieder das Fahrverbot in der Stammersdorfer Kellergasse in Kraft, es gilt bis 31. Oktober. Viele Stammkunden der Hagenbrunner Winzer und Heurigen sind verärgert, weil sie deswegen einen Umweg machen müssen, um mit dem Auto nach Hagenbrunn zu gelangen. „Daher wird in Kürze eine Unterschriftenaktion gegen diese unnötige und auch nicht gerade umweltfreundliche Maßnahme starten“, kündigt Weinbauvereinsobmann Josef Deutsch an.

Die Listen werden bei allen Heurigen und am Gemeindeamt aufliegen. Ziel ist es, mindestens 500 Unterschriften von Personen mit Hauptwohnsitz in Wien zu erreichen, damit die Petition im Wiener Gemeinderat behandelt wird.

Bürgermeister Michael Oberschil hat in der Gemeinderatssitzung im Dezember Schritte gegen das Fahrverbot angekündigt. „Wir mussten uns erst über das Wiener Petitionsgesetz schlaumachen“, begründet der Ortschef die Verzögerung. Er will diese Woche die gemeinsame Vorgangsweise mit Josef Deutsch besprechen.

Durchzugsverkehr gefährdet Sicherheit

Georg Papai, Bezirksvorsteher von Floridsdorf, bestätigt auf NÖN-Anfrage das Inkrafttreten des Durchfahrtsverbots von März bis Oktober. „Die Stammersdorfer Kellergasse ist von ihrer Gestaltungsform her ein Hohlweg ohne Gehsteig mit unterschiedlichen Breiten, der immer mehr und in immer schneller werdender Fahrweise vom Durchzugsverkehr genutzt wird“, begründet Papai.

Es sei der Wunsch vieler Nutzer der Kellergasse und der Betriebe gewesen, Maßnahmen zu Verkehrsberuhigung und damit zur Erhöhung der Sicherheit für Fußgänger zu setzen. „Daher wurde mit den Winzern und betroffenen Grundeigentümern in einem Mitbestimmungsprozess diese gemeinsame Lösung erarbeitet, die auch von der Wiener Landwirtschaftskammer mitgetragen wird“, so der Bezirksvorsteher.

Zu den Protesten seitens Hagenbrunn meint Papai: „Die jetzige Lösung war keine Einzelentscheidung, sondern wurde auf demokratischem Weg ausgearbeitet. Ich sehe mich als Floridsdorfer Bezirksvorsteher in erster Linie den Interessen der Floridsdorfer verpflichtet.“

Reaktion mit Verzögerung

