Trotz Herbstferien und nachdem es auch den ganzen Tag über geregnet hatte, fanden sich zahlreiche Familien mit gespenstischen Kostümen am Setzgassenspielplatz ein. Für die vielen Kinder, Eltern oder Großeltern war es ein besonderes Erlebnis. Am Ende dieses kurzweiligen Gruselereignisses in den Straßen von Bisamberg gab es im Schlosspark Süßes für die Kinder und einen kleinen Imbiss - als Dankeschön für die Teilnahme und die großartigen Kostüme.

Die Kinder hatten beim Fackelzug viel Spaß und waren vom Feuer schwerst begeistert. Foto: privat