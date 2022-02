Korneuburg wieder erster Verfolger von Leoben

Kollektives Aufatmen in der Bezirkshauptstadt: Nach zwei Spielen ohne Sieg feierten die Korneuburger ein 28:22 in Wien, klettern in der Tabelle wieder auf Rang zwei und sind erster Verfolger von Leader Leoben. Und das Ticket für das Obere Play-off ist so gut wie fix ...

