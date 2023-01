Gemeinde Bisamberg ist „flutensicher“

Der Bisamberg verzeiht nie. Spätestens nach dem Jahrhunderthochwasser 2018, bei dem die Marktgemeinde vom Starkregen überflutet wurde, erkannte man, dass das kein leerer Spruch ist: Das Gefälle des Berges beschleunigte die Wassermassen, die die Keller, Straßen und Parkplätze im Nu überschwemmten, während in den Nachbargemeinden die Sonne strahlte. Vielen Bisambergern ist das noch in „bester“ Erinnerung. Immerhin: Aus den daraus entstandenen immensen Schäden wurde man klug und zog die Lehren.

Es war der damalige Bürgermeister Günter Trettenhahn, der alle Hebel in Bewegung setzte, um ein Dacapo zu verhindern. Der Bau einer Hangwasserschutzanlage war die Lösung. Vor vier Jahren begann man mit der Umsetzung, letzte Woche konnte das Bollwerk eröffnet werden und somit der Marktgemeinde so etwas wie eine gefühlte Sicherheit für die Zukunft vermitteln.

Leichter Regenschauer wird in Minuten zu Hochwasser

Mehr als 800.000 Euro nahm man für den Bau in die Hand. EU, Bund, Land und auch die Gemeinde teilten sich die Kosten. Insgesamt 30 Firmen beteiligten sich an dem Megaprojekt und errichteten unter anderem sechs Auffangbecken mit einem Volumen von rund 6.600 Kubikmetern. Gleichzeitig wurde auch der Parkplatz auf der Gamshöhe „entsiegelt“, sodass der Niederschlag auch hier entsickern kann und somit wiederum die Auffangbecken entlastet.

Unter Beteiligung der zuständigen Vertreter der Abteilung Wasserbau, des Landes und der Marktgemeinde Bisamberg wurde das Endprodukt von Bürgermeister Johannes Stuttner und Landtagspräsident Karl Wilfing feierlich seiner Bestimmung übergeben.

„Vermehrt auftretende punktuelle Starkregenereignisse haben in den letzten Jahren in vielen Regionen zu katastrophalen Zuständen geführt. Die Jahrhundertflut an der Ahr und auch das letzte Starkregenereignis in Bisamberg 2018 haben uns schonungslos vor Augen geführt, wie schnell aus einem leichten Regenschauer innerhalb von wenigen Minuten ein gewaltiges Hochwasser werden kann“, hielt der Ortschef in seiner Rede fest.

Bis Ende April 2023 sollten dann auch die letzten Arbeiten für den Hochwasserschutz wie Schlussvermessung, Wiederherstellung von Zäunen, Absicherung der Spundwand beim Heurigen Fischer und kleinere Nebenarbeiten wie die Wegabsicherung bei der Lourdesgrotte mit Wasserbausteinen beendet sein.

