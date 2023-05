40 Schüler brachten „Superhenne Hanna“ auf die Bühne

Dieses Jahr nahmen sich die rund 40 Theaterkinder der Mittelschule Harmannsdorf das Kinderbuch „Superhenne Hanna“ als Vorlage für ihre Theateraufführung. Ein Huhn, das außergewöhnliche Fähigkeiten besitzt, erfährt von ihrem Freund dem Fuchs, was Massentierhaltung ist und beschließt, die Hühner aus der Legehennen-Fabrik in der Nachbarschaft zu befreien. Dabei legt sich die Superhenne Hanna mit dem reichen Bauunternehmer Klotzinger an.

In insgesamt vier Vorstellungen stellten die Kinder ihre Talente unter Beweis. Und allen war klar: Es kommt auf jeden einzelnen an. Beleuchter und Tontechniker sind genauso wichtig, wie die Darsteller der großen Rollen. Alle halfen zusammen. Es war ein wunderbares Gemeinschaftsgefühl. Deshalb wurde nach der letzten Vorstellung ausgiebig gefeiert. Danach haben alle beteiligten Kinder mit den Lehrern für Darstellendes Spiel Andrea Holzmann und Leopold Grabler in der Schule übernachtet.

