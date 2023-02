Bürgermeister Norbert Hendler nahm den Hut

Nach rund 23 Jahren Arbeit im Gemeinderat ist Schluss, der Rücktritt von Norbert Hendler als Bürgermeister ist seit Ende Februar fix. 2000 war Hendler Gemeinderat geworden, ab 2009 war er Bürgermeister der Marktgemeinde. Das bedeutete eine 80- bis 100-Stunden-Woche. „Ich lebe allein, musste mich nicht rechtfertigen, dass ich wenig daheim war“, erklärt der Ex-Bürgermeister, warum er das Amt übernommen hatte. Die größte Motivation für ihn war aber, „weil man es gern macht“. So habe er sich auch Respekt in der Bevölkerung erworben.

Rückblickend freut sich Hendler, „die infrastrukturellen Vorgaben nach dem Bedarf in der Gemeinde beeinflusst zu haben“. Für ihn bedeutet das: „Man freut sich, wenn man am Wachsen der Gemeinde beteiligt ist.“ An größeren Projekten fallen in seine Amtszeit unter anderem zwei neue Kindergärten, die Erweiterung jenes in Obergänserndorf und die Erneuerung des Altstoffsammelzentrums. Ein großes Projekt war neben der Adaptierung der Arzthäuser in Rückersdorf und Würnitz der Volksschulzubau in Rückersdorf, der im Herbst 2021 eröffnet wurde. Nicht zuletzt fiel auch der Weg zum Baustart der Umfahrung im Zuge der B6 zum Gutteil unter Hendlers Führung.

Dankbar ist er seinem Amtsvorgänger Leopold Steindl, der ihm ein Freund geworden ist. „Besonders in meinen Anfängen hat er mir stets wichtige Tipps und Unterstützung gegeben“, sagt Hendler. Er selbst ist aber von allen Funktionen zurückgetreten, nur Obmann des Donaugraben-Wasserverbands bleibt er weiterhin.

Fad wird ihm wohl auch in Zukunft nicht, denn als „Lohnempfänger“ hat er noch vier Arbeitsjahre vor sich. „Ich habe auch noch viele Ideen“, sagt der 61-Jährige. Deshalb wird er sich intensiv bei der Initiative Rückersdorf engagieren, „einfach mithelfen, statt mitgestalten wie früher“.

Und dann bleibt noch seine große Liebe, die Musik. Er probt bereits mit seiner Band, die Musiker denken schon an Auftritte.

