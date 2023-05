Essen für die Affen: Schüler servierten „Schimpansendinner“

Das traditionelle Schimpansendinner organisierten Schüler der Mittelschule Harmannsdorf, die Tiere standen dabei im Mittelpunkt. Sechs Wochen bereiteten die Schüler die Veranstaltung vor. Sie gestalteten Einladungen und Menükarten, färbten Tischtücher, Dekoration wurde angefertigt und eine ausführliche Präsentation über die ehemaligen Laborschimpansen des Gut-Aiderbichl-Affenrefugiums Gänserndorf erarbeitet.

In einem Schwerpunktkurs organisierten die Kinder die gesamte Veranstaltung, von der Einladung bis zur Durchführung. Auf Tischtüchern, Menükarten, Serviettenringen und Kerzenhaltern waren Fotos zu finden. Ein Kinderchor umrahmte die Präsentation, bei der die Schüler in die Rolle der Schimpansen schlüpften und ihre Geschichte in der Ich-Form erzählten.

Liebevoll wurden die Speisen von den Schülern vorbereitet. Foto: privat

Eine andere Gruppe bereitete in der Küche Fingerfood und ein dreigängiges Menü vor. Streng vegetarisch wurden Carpaccio von der roten Rübe mit Feldsalat, Ziegenkäse, karamellisierten Äpfeln und Walnüssen, ein klassischer Gemüsestrudel mit Frühlingskräutersauce und ein Schwarzwälder-Kirsch-Dessert im Glas zubereitet. Alle Kinder übernahmen dann begeistert das Servieren der Speisen.

Der Erlös des Abends, rund 500 Euro, kommt nun den Schimpansen zugute. Die zahlreichen Besucherinnen und Besucher - darunter Gut-Aiderbichl-Markenbotschafterin Sonja Klima, Bürgermeister Alexander Raicher und Bürgermeister Josef Zimmermann - waren begeistert!

