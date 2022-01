Feuerwehr 29 Mal zur Hilfe ausgerückt

29 Mal mussten die Florianis der Feuerwehr Harmannsdorf im vergangenen Jahr ausrücken, das geht aus der Jahresstatistik hervor. Da runter waren nur vier Brandeinsätze, alle anderen Alarmierungen betrafen technische Einsätze. Dabei wurden von den 94 aktiven Mitgliedern rund 540 Einsatzstunden geleistet.

In Erinnerung bleibt der Juli vergangenen Jahres: Die Freiwilligen aus Harmannsdorf mussten ihren Gerasdorfer Kameraden mit einer Schmutzwasserpumpe helfen, da sich das Feuerwehrhaus in akuter Überschwemmungsgefahr befand.

Eine Woche später musste eine nach Starkregen völlig vermurte Straße in Rückersdorf vom Schlamm befreit und ein Einlaufbauwerk für Oberflächenwässer auf einem nahegelegenen Güterweg gereinigt werden.

Mehrmals gab es auch Einsätze nach Verkehrsunfällen. So musste im Rohrwald ein Wagen geborgen werden, dessen Fahrer sich gleich nach dem Unfall aus dem Staub gemacht hatte. Tierarzt Wolfgang Babinek brauchte die Florianis, nachdem sein Pkw zwischen Mollmannsdorf und Würnitz gerammt worden war. Es gab aber auch ganz andere Einsätze: So wurde die Fassade des Feuerwehrhauses in Eigenregie saniert. Aktuell wird der Platz rund um den Hl. Florian in Rückersdorf saniert. Das Team der Freiwilligen Feuerwehr bekommt dabei intensive Hilfe durch Anrainer.

Unterstützung gab es für das Rote Kreuz, denn trotz Covid-19 konnten zwei Blutspendetermine abgehalten werden.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren