Ein 52-Jähriger aus dem Bezirk Korneuburg lenkte am Samstagnachmittag gegen 17.25 Uhr seinen Pkw aus Harmannsdorf kommend in Fahrtrichtung Tresdorf und krachte mit einem 27-jährigen Wiener, der am rechten Fahrbahnrand gerade zu Fuß unterwegs war. Dieser wurde schwer verletzt und nach der Versorgung vor Ort von Rettungskräften in das AKH Wien eingeliefert.