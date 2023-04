Gemeindeamt: Es gibt neue Öffnungszeiten

Mehr Service für die Bürger will der neue ÖVP-Bürgermeister Alexander Raicher bieten. Dazu zählen geänderte Öffnungszeiten und ein zentrales Bürgerservice.

Als zentrale Anlaufstelle werden zwei Angestellte künftig im Bürgerservice alle Anliegen der Bürger bearbeiten. Deshalb wird aktuell ein Teil der Räumlichkeiten im Gemeindeamt modernisiert und adaptiert. Auch bei den Amtsstunden passt man sich den Bedürfnissen der Bürger an. So wurden die Öffnungszeiten geändert und ein zweiter langer Amtstag eingeführt. Konkret ist neben Dienstag auch am Donnerstag zwischen 16 und 19 Uhr geöffnet. Am Freitag ist das Gemeindeamt dafür künftig geschlossen.

„Der lange Amtstag am Dienstag war immer sehr gut von den Bürgern frequentiert. Aus diesem Grund haben wir uns für die Einführung eines zweiten langen Amtstags am Donnerstag entschieden“, erklärt Raicher die Änderung. Der Freitagvormittag sei hingegen selten genutzt worden. Diese Änderung bringt auch Vorteile für die Angestellten im Gemeindeamt: „Um als Arbeitgeber attraktiv zu bleiben, haben wir mit dieser Maßnahme auch eine Vier-Tage-Woche eingeführt“, so Raicher.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.