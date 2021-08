Mit einer CD voller Tanzmusik hat sich Entertainer Harry Blümel nach der Corona-Pause zurückgemeldet. Das Besondere: Nicht nur Rhythmen des klassischen Standard- und Lateinprogramms finden sich auf der CD, sondern alle 19 Tänze, die in Tanzschulen gelehrt werden.

„Durch meine Frau bin ich zum Tanzen gekommen“, erzählt der Sänger. Dann sei ihm aber bei Veranstaltungen aufgefallen, dass nur wenige Alleinunterhalter und Bands alle verschiedenen Rhythmen spielen können. „Bei mir gibt es sie nun alle“, nennt Blümel die Beweggründe für die neue CD.

In den 1970er- und 1980er- Jahren war Blümel noch Radrennfahrer, er wurde vier Mal Staatsmeister und gewann 80 Rennen. Parallel absolvierte er ein Betriebswirtschaftsstudium und arbeitete als freier Journalist. Von Musik war noch keine Rede, als der Sportler nach seiner aktiven Karriere begann, erst Radrennen, dann verschiedenste Sportveranstaltungen zu kommentieren. Mittlerweile gibt es kaum noch eine Sparte, in der er noch nicht moderiert hat. Als besonderes Erlebnis bezeichnet er seine Berichterstattung von den Olympischen Sommerspielen 1992 in Barcelona.

„Eine Trauerrede ist nicht viel anders, als ein romantisches Lied zu singen. Man muss sich auf Gefühle einlassen.“ Harry Blümel, Alleinunterhalter

Die Gesangskarriere startete schließlich 2002. Als Hobbysänger kam er auf Umwegen mit dem Musiker Heini Altbart zusammen, der gerade mit Gus Backus tourte. Dieser war bekannt für seine Unpünktlichkeit, Blümel wurde noch am selben Abend als „Vorgruppe“ für Backus engagiert. Eine Probe gab es nicht, an die Anweisungen der routinierten Musiker erinnert er sich noch genau: „Wenn du singen willst, halte das Mikrofon zum Mund. Wenn du es wieder weggibst, spielen wir ein Solo.“

Der Auftritt war ein Erfolg, Blümel kam auf den Geschmack und absolvierte sogar eine Gesangsausbildung. Mittlerweile hatte er Auftritte mit vielen österreichischen Sängern und Bands. Allerdings ist er lieber als Alleinunterhalter unterwegs, „da ist die Terminkoordination viel einfacher“.

Seit 2016 lässt er seine Stimme auch auf Friedhöfen in Wien und Umgebung erschallen – als Trauerredner. Erst wollte er diese Tätigkeit nicht ausüben, dann aber wurde ihm bewusst: „Eine Trauerrede ist nicht viel anders als ein romantisches Lied zu singen. Man muss sich auf Gefühle einlassen.“

Dieses Einlassen war in den letzten Monaten besonders wichtig, denn wie alle Musiker hatte auch er keine Auftritte. „Es ist immer gut, mehrere Standbeine zu haben“, so Blümel. Jetzt soll aber Alleinunterhalter das Hauptstandbein sein.