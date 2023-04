Jede Menge Mist beim Ortsputz

Zum Frühjahrsputz hatte die Initiative Harmannsdorf-Rückersdorf eingeladen. Über 40 Personen beteiligten sich bei anfänglich nicht so freundlichem Wetter an der Aktion. Mit vier Traktoren plus Kippkisten und vier Pkw mit Anhängern wurden in einigen Stunden zwölf große Mülltonnen und etwa 15 Müllsäcke voll mit Abfall entlang von etwa 20 Kilometern Bundes- , Landes- und Gemeindestraßen gesammelt.

Im Anschluss an die Aktion wurden alle Teilnehmer von den Veranstaltern auf Würstel und Getränke eingeladen. Der Obmann der Initiative, Johann Nägerl, bedankt sich an dieser Stelle noch einmal herzlich bei allen Helfern für deren Unterstützung.

