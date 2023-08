Jugendclub setzt Gewinn von „The Maze“ für Beachvolleyballplatz ein

„The Maze“ war 2023 wieder ein voller Erfolg für den Veranstalter, den gemeinnützigen Jugendclub Rückersdorf-Harmannsdorf. Jedes Jahr wurden mit dem Gewinn aus der Veranstaltung entweder Orte der Begegnung oder Plätze für sportliche Aktivitäten finanziert.

So wurde in der Vergangenheit etwa ein Funcourt (Multifunktionssportanlage) beim Schulzentrum geschaffen. Nun wurde in der unmittelbaren Nähe ein öffentlich zugänglicher Beachvolleyballplatz mit Flutlichtanlage errichtet, der von der Ausstattung „state of the art“ ist. Unterstützung gab es dabei von der Marktgemeinde.

„Die Jugend Rückersdorf ist schon seit Jahren ein verlässlicher Partner der Marktgemeinde Harmannsdorf und Projekte können gemeinsam umgesetzt werden. Als Bürgermeister kann ich mich für das Engagement der Jugend nur bedanken“, so Bürgermeister Alexander Raicher.