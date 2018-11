Die Autos waren laut Polizei auf der L33 in Harmannsdorf aus vorerst unbekannter Ursache kollidiert. Ein Notarzthubschrauber flog eine Wienerin (46) in das UKH Wien-Meidling. Eine 53-Jährige aus dem Bezirk Korneuburg wurde in das Landesklinikum der Bezirkshauptstadt gefahren.