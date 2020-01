Dem 22-Jährigen stellt Hendler ein sehr gutes Zeugnis aus: „Er hat sich in letzter Zeit als ausgesprochen talentiert und einsatzfreudig erwiesen.“ Zudem habe er ein „junges und cooles Team um sich he rum“, so Hendler. Raicher begann seine politische Karriere 2015 als Jugendobmann der ÖVP. Geboren ist er in Manhartsbrunn und dann „vom Berg ins Tal gezogen“, wie er von sich selbst sagt. Raicher, im Zivilberuf IT-Projektmanager, will sich für mehr Lebensqualität in der Großgemeinde einsetzen. Zusätzlich ist er auch noch bei der Feuerwehr aktiv.

Noch-Vizebürgermeister Ro-man Kamp leiter hatte schon angekündigt, aus Zeitgründen nicht mehr antreten zu wollen und hat so den Weg für Raicher freigemacht. Kampleiter will aber weiterhin als Ortsvorsteher und Feuerwehrkommandant von Kleinrötz aktiv sein „und vielleicht als Gemeinderat etwas im Umweltbereich machen“.